Врати ворога на півдні: ЗСУ знищили майже 140 окупантів

Знищено склад боєприпасів окупантів у Баштанському районі

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Підтверджені втрати ворога становлять 9 танків, гаубиця «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Ураган», пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152 калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.

У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак два надводних носії «Калібрів» тримають напоготові 16 високоточних снарядів.

Нагадаємо, окупанти на Херсонському напрямку 2 вересня 2022 року, після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів, вперше не порахували своїх убитих.

Додамо, за минулу добу 2 вересня та початок доби (до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Перед цим, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.