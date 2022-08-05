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ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
Українські бійці вкотре атакували єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра
фото з відкритих джерел

Антонівським шляхопроводом рашисти перевозять техніку 

Українські захисники продовжують виганяти рашистів з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Сьогодні Збройні сили, ймовірно, вирішили «добити» Антонівський міст, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

«Антонівському мосту знову зле. Годину назад українські військові вирішили вже завершити його муки. Скоро дізнаємось деталі», – написав Гончаренко.

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Нещодавно стало відомо, що замість зруйнованих мостів, російські загарбники побудували дві поромні переправи під тимчасово окупованим Херсоном.

Нагадаємо, 26 липня в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню непридатний для користування.

Згодом стало відомо, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час атаки Збройних сил України. 

Теги: окупанти росія українці війна Херсонщина

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