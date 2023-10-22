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Двигуни закуповують на AliExpress. Повітряні сили повідомили, якими дронами РФ атакує Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Двигуни закуповують на AliExpress. Повітряні сили повідомили, якими дронами РФ атакує Україну
За словами речника Повітряних сил, окупанти виготовляють БпЛА невстановленого типу із двигунами, купленими на AliExpres
фото ілюстративне

Юрій Ігнат: «Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку»   

Російські загарбники атакують Україну безпілотниками, які несуть по кілька кілограмів вибухівки. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника, окупанти виготовляють БпЛА невстановленого типу із двигунами, купленими на AliExpress.

«Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, «з палок» ліплять цей «літак» і запускають його в сторону нашої держави», – зазначив Ігнат.

Але при цьому, за словами спікера, дрони такого типу несуть велику небезпеку. «Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку. Такі два БПЛА були запущені з північного напрямку», – додав Ігнат.

Триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Теги: безпілотник Юрій Ігнат ворог озброєння літак прокуратура окупанти

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