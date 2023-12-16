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Прильоти в Курській області: наслідки атаки безпілотників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прильоти в Курській області: наслідки атаки безпілотників
О пів на 4 ранку губернатор Курської області заявив, що одразу два райони – Дмитрівський та Залізногірський перебували під атакою дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дрони пошкодили компресорну станцію та лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів гірничо-збагачувального комбінату

Курська область країни-агресорки в ніч проти 16 грудня опинилася під атакою дронів. Росіяни заявили, що пошкоджена компресорна станція та лінія електропередач. Про наслідки прильотів у Курській області писали росЗМІ.

О пів на 4 ранку губернатор Курської області заявив, що одразу два райони – Дмитрівський та Залізногірський перебували під атакою дронів. Постраждалих буцімто немає.

Прильоти в Курській області: наслідки атаки безпілотників фото 1

У селі Крупець Дмитрівського району три прильоти, – заявив Старовойт. Він додав, що пошкоджень зазнали паркани, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію.

Крім того, у Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. 

Також уже сьогодні зранку росіяни повідомили про обстріл одного з населених пунктів.

Прильоти в Курській області: наслідки атаки безпілотників фото 2

Нагадаємо, учора ввечері росіяни поскаржилися на наліт дронів на Курськ (відео).

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Теги: безпілотник росія

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