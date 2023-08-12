ЗСУ пробили «дірки» в логістиці окупантів на півдні

Окупанти стали використовувати значно менше снарядів

Ворог на півдні вже суттєво відчуває «дірки» в логістиці завдяки «бавовні», яка є результатом роботи Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Обстрілів стає менше і характерною ознакою їх є те, що використання снарядів значно менше. За минулу бойову добу ворог обстріляв українські позиції понад 50 разів в нашій зоні відповідальності. Це і на Миколаївському напрямку, там де вони б’ють з берега Кінгбурської коси і з лівого берега (р. Дніпро) Херсонщини, але при цьому використали приблизно 220 снарядів. Якщо раніше, при інтенсивності 50 обстрілів за добу це було 300–400 снарядів, то зараз ми відчуваємо, що їм не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення. І це є результатом нашої бойової роботи», – зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що зокрема за минулу добу знищено два об’єкти, де зберігались ворожі боєприпаси, одну великокаліберну гармату ворога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Знов два човни пішли за курсом руського корабля і разом з ними розвідувально-диверсійні групи. Загальна кількість окупантів, знищення яких вже вдалося підтвердити – це 15, дані уточнюються. Але загальна кількість техніки – 12 і серед цих одиниць техніки, в тому числі зенітно-ракетний комплекс «Стріла». Ворог намагається продовжувати тиск, але суттєво відчуває дірки в логістиці, які ми забезпечили і до цього. Тож доставлення «несіння бавовни» триває з нашого боку регулярно, а у них з логістикою проблеми», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.