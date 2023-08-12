Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пробили «дірки» в логістиці окупантів на півдні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ пробили «дірки» в логістиці окупантів на півдні
Ворог намагається продовжувати тиск на українські позиції, але страждає від недостачі боєприпасів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти стали використовувати значно менше снарядів

Ворог на півдні вже суттєво відчуває «дірки» в логістиці завдяки «бавовні», яка є результатом роботи Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. 

«Обстрілів стає менше і характерною ознакою їх є те, що використання снарядів значно менше. За минулу бойову добу ворог обстріляв українські позиції понад 50 разів в нашій зоні відповідальності. Це і на Миколаївському напрямку, там де вони б’ють з берега Кінгбурської коси і з лівого берега (р. Дніпро) Херсонщини, але при цьому використали приблизно 220 снарядів. Якщо раніше, при інтенсивності 50 обстрілів за добу це було 300–400 снарядів, то зараз ми відчуваємо, що їм не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення. І це є результатом нашої бойової роботи», – зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що зокрема за минулу добу знищено два об’єкти, де зберігались ворожі боєприпаси, одну великокаліберну гармату ворога.

«Знов два човни пішли за курсом руського корабля і разом з ними розвідувально-диверсійні групи. Загальна кількість окупантів, знищення яких вже вдалося підтвердити – це 15, дані уточнюються. Але загальна кількість техніки – 12 і серед цих одиниць техніки, в тому числі зенітно-ракетний комплекс «Стріла». Ворог намагається продовжувати тиск, але суттєво відчуває дірки в логістиці, які ми забезпечили і до цього. Тож доставлення «несіння бавовни» триває з нашого боку регулярно, а у них з логістикою проблеми», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Херсонщина окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші зловмисник витрачав на онлайн-казино, ресторани та інші потреби
Житель Кривого Рогу створив фейк популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців
Вчора, 18:36
Двоє правоохоронців зазнали поранення, їх шпиталізували до лікарні
На Херсонщині росіяни атакували поліцейських з дрона
Вчора, 12:05
Виробник алкоголю Bacardi, який обіцяв покинути РФ, збільшив прибуток у країні втричі за час повномасштабного вторгнення
Популярна алкогольна компанія стала міжнародним спонсором війни
10 серпня, 10:48
Антон загинув у 28 років
Хвилина мовчання: згадаймо юриста та журналіста Антона Клітного родом із Донецька
6 серпня, 09:00
Щоб притягнути росіян до відповідальності потрібні інформатори та докази комунікації між Кремлем, військовими і ЗМІ
Проєкт «Розплата». Як журналісти та юристи збирають докази проти Путіна
27 липня, 12:25
Банкір у минулому, байкер, успішний підприємець і співвласник кількох компаній добровільно пішов на фронт
Із Porsche Cayenne – в окопи. Хвилина мовчання: згадаймо бізнесмена Юрія Гапоненка
19 липня, 09:00
Окупанти обстріляли багатоквартирний сектор Краматорська
Атака на Харківщину та ракетний удар по Краматорську: яка ситуація в регіонах
17 липня, 11:08
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, перша леді Кім Кон Хі та подружжя Зеленських
Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї (відео)
15 липня, 14:45
Наслідки вибухів у селі Чуровичі Брянської області
На Брянщині «бавовна»: через прильоти село лишилося без світла
15 липня, 11:39

Події в Україні

Біля Кримського мосту пролунали вибухи (відео)
Біля Кримського мосту пролунали вибухи (відео)
В окупованому Бердянську сталася «бавовна»
В окупованому Бердянську сталася «бавовна»
Україна почала реєструвати судна для проходу коридорами у Чорному морі
Україна почала реєструвати судна для проходу коридорами у Чорному морі
Удар по Оріхову: поліція показала наслідки (фото)
Удар по Оріхову: поліція показала наслідки (фото)
ЗСУ пробили «дірки» в логістиці окупантів на півдні
ЗСУ пробили «дірки» в логістиці окупантів на півдні
Куп’янський напрямок: ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога
Куп’янський напрямок: ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
57K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
35K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
22K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
13K
Ломаченко відмовився битися з американським боксером через війну в Україні
8209
F-16 для України. The Washington Post повідомив невтішну новину

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту