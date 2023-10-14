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ЗСУ показали, як окупант намагався втекти від українського дрона: епічне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ показали, як окупант намагався втекти від українського дрона: епічне відео
Окупанта знищили бійці підрозділу «Signum» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
фото з відкритих джерел

FPV-дрон наздогнав росіянина

Окупант намагався втекти від українського дрона, але зробити це йому не вдалося. Відповідне відео показав журналіст Юрій Бутусов.

«Окупант щосили намагався втекти від заслуженої розплати, на яку він, безумовно, заслужив, коли прийшов на нашу землю зі зброєю. Але, як бачимо, кара у вигляді нашого FPV-дрона таки його наздогнала», – підписав кадри журналіст.

За словами Бутусова, це ювелірна робота бійців підрозділу «Signum» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше, восени або взимку. На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.

Теги: Холодний Яр журналіст робота Юрій Бутусов відео

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