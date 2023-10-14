ЗСУ показали, як окупант намагався втекти від українського дрона: епічне відео

FPV-дрон наздогнав росіянина

Окупант намагався втекти від українського дрона, але зробити це йому не вдалося. Відповідне відео показав журналіст Юрій Бутусов.

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«Окупант щосили намагався втекти від заслуженої розплати, на яку він, безумовно, заслужив, коли прийшов на нашу землю зі зброєю. Але, як бачимо, кара у вигляді нашого FPV-дрона таки його наздогнала», – підписав кадри журналіст.

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За словами Бутусова, це ювелірна робота бійців підрозділу «Signum» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше, восени або взимку. На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.