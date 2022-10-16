Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби рашистів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби рашистів
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
фото ілюстративне

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 426 вогневих завдань

Впродовж доби українські військові завдали ударів по зосередженню живої сили ворога та техніки на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено по позиціях ворога 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони в Бериславському і Каховському районах, по зосередженню живої сили ворога і техніки – в Миколаївському і Баштанському районах», – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 426 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають – 14 рашистів, три самохідні артустановки, гаубиця «Мста-Б», станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.

«Два «Орлани-10» знищено нашими пильнувальниками небесного порядку при спробі розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра», – додали у командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. 

Додамо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: ЗСУ війна військові рашисти втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни ризикують життям, аби захистити рідну землю
Що українці мають розуміти про ЗСУ
Вчора, 20:43
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення
ЗСУ відбили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 19:00
Американський генерал вважає, що українська армія буде більш підготовленою до зими
Росіянам взимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, – генерал Ходжес
Сьогодні, 02:54

Події в Україні

Банкова з гумором відреагувала на рішення Маска щодо фінансування Starlink
Банкова з гумором відреагувала на рішення Маска щодо фінансування Starlink
У Мелітополі опалювальний сезон під загрозою, – мер
У Мелітополі опалювальний сезон під загрозою, – мер
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби рашистів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби рашистів
США незадоволені повільними темпами надання допомоги Україні з боку ЄС, – ЗМІ
США незадоволені повільними темпами надання допомоги Україні з боку ЄС, – ЗМІ
Росіянам взимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, – генерал Ходжес
Росіянам взимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, – генерал Ходжес
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
156K
У Києві пролунав вибух
99K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
50K
Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз'яснення ISW
49K
Росія вдарила ракетами по Київщині: перші подробиці
45K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту