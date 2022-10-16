Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби рашистів

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 426 вогневих завдань

Впродовж доби українські військові завдали ударів по зосередженню живої сили ворога та техніки на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено по позиціях ворога 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони в Бериславському і Каховському районах, по зосередженню живої сили ворога і техніки – в Миколаївському і Баштанському районах», – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 426 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають – 14 рашистів, три самохідні артустановки, гаубиця «Мста-Б», станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.

«Два «Орлани-10» знищено нашими пильнувальниками небесного порядку при спробі розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра», – додали у командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати.

Додамо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.