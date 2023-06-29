ЗСУ потужно атакували на Таврійському напрямку: названо втрати противника

За добу армія ворога втратила три роти солдатів.

Українські захисники продовжують завдавати окупантам чималих втрат. Зокрема, на Таврійському напрямку. Про це розповів командувач оперативного напрямку «Таврія» Олександр Тарнавський.

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Зазначається, що за добу армія ворога втратила три роти солдатів.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти», – зазначив командувач.

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ЗСУ також знищили 19 одиниць військової техніки противника, зокрема:

два танки;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину;

багатоцільовий транспортер-тягач;

бойову розвідувальну машинау;

БпЛА «Орлан-10»;

БпЛА Zala;

самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація»;

гаубицю 2А65 «Мста-Б».

Нагадаємо, триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору цивільного населення. Сьогодні противник застосував шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційних ударів, здійснив близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.