ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Донеччині. Генштаб оцінив втрати ворога

Українські військові пошкодили ворожий бронетранспортер, а також знищили броньовану машину

У Донецькій області наші захисники за допомогою дронів із нічною оптикою завдали влучного удару по ворожій техніці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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«На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала дрони з нічною оптикою по ворожій техніці», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу:

БТР-80 – пошкоджено. Був озброєний кулеметом 14.5 мм та 7.62 мм. Мав у своєму складі три особи екіпажу та сімох десантників;

БМП-2 – знищено. Був озброєний автоматичною гарматою 30мм, ПТРК «Фагот». Мав у своєму складі три особи екіпажу та вісьмох десантників;

БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) – знищено.

Зазначається, що сукупна вартість ураженої техніки – приблизно два мільйони доларів.

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Нагадаємо, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення.