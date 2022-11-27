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Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Brimstone 2 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Brimstone 2 (відео)
Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей

В Україні ракета зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні нової ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Про це пресслужба міністерства повідомила у Twitter, розмістивши відповідне відео.

«У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2», – йдеться в повідомленні.

Перша версія ракет Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008-му її модернізували, додавши лазерне наведення. Друга версія, Brimstone 2 надійшла на озброєння британських ВПС у 2016 році. Вона має дальність ураження під час запуску з літака до 37 миль (близько 59 км). В Україні вона зможе використовуватися з пускових установок, обладнаних на наземній техніці.

Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються.

Раніше повідомлялося, що Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління. Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.

Також Збройні сили України отримають від Великої Британії три вертольоти Sea King та 10 тисяч боєприпасів для артилерії. 

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