ЗСУ повідомили, скільки російських загарбників наразі в Білорусі

Мобілізовані з РФ проходять тримісячний курс підготовки під керівництвом білоруських інструкторів

На території Білорусі знаходиться близько 4 тис. російських військовослужбовців. Вони проходять навчання під керівництвом білоруських інструкторів. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає «РБК-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ще з жовтня минулого року військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ союзної держави. Офіційно Росія заявила про розміщення 9 тис. військовослужбовців», – пояснив Наєв.

Наєв зазначив, що зараз на території Білорусі перебувають 4 тис. росіян. Здебільшого це мобілізовані. Вони проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ РФ під керівництвом білоруських інструкторів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надалі ці мобілізовані переміщуються назад до Росії для ведення бойових дій на території України», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Білорусь створює аналог «Беркута» у прикордонних із Україною областях.

До слова, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.