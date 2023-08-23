ЗСУ просуваються на двох напрямках – Генштаб

Всього за добу відбулося 30 бойових зіткнень

Українські воїни мають локальні успіхи південніше Бахмута, стримують наступ російських окупантів на сході та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Речник зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

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«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує тут свої резерви», – додав Ковальов.

Крім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Всього за добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.