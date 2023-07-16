Бердянський напрямок: ЗСУ на кілометр просунулися вглиб оборони ворога

На півдні тривають важкі бої із російськими військами

На Бердянському напрямку ЗСУ під час наступу просунулися в глибину оборони противника на один кілометр. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень під час телемарафону у неділю, 16 липня.

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Він наголосив, що наразі на півдні тривають важкі бої із російськими військами.

«На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр», – зауважив він.

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Тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1296 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога та 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М», РЕБ «Поле-21» та автомобільна техніка.

Раніше Збройні сили України підтвердили ураження складу ракетного озброєння у тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.

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Нагадаємо, у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи.

Також сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

До слова, триває 508-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими безпілотниками Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА.