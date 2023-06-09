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ЗСУ провели обмежений, але значний наступ на Запорізькому напрямку – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ провели обмежений, але значний наступ на Запорізькому напрямку – ISW
Українські війська досягли тактичних успіхів під час локалізованих контратак у західній частині Донецької області
фото ілюстративне

Контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що за останні кілька діб Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це йдеться у зведенні ISW від 8 червня.

«Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня», – йдеться в повідомленні.

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 м до майже двох кілометрів.

Також 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час локалізованих контратак у західній частині Донецької області, біля межі Донецької та Запорізької області.

Сили оборони, як вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня. Проте окупанти, ймовірно, змогли відновити свої позиції.

Зазначається, що українські атаки в Запорізькій області 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

Також аналітики припускають, що контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, в тому числі більш локальних атак, як це спостерігалося в цьому секторі 8 червня, і менші зусилля не відображають максимального потенціалу української чисельності або ефективності.

Нагадаємо, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: Запоріжжя окупанти ЗСУ війна контрнаступ

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