ЗСУ провели обмежений, але значний наступ на Запорізькому напрямку – ISW
Контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу
Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що за останні кілька діб Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це йдеться у зведенні ISW від 8 червня.
«Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня», – йдеться в повідомленні.
Українські офіційні особи повідомили, що українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку і просунулися на флангах міста на відстань від 200 м до майже двох кілометрів.
Також 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час локалізованих контратак у західній частині Донецької області, біля межі Донецької та Запорізької області.
Сили оборони, як вказують аналітики, провели обмежений, але все ж таки значний наступ на заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня. Проте окупанти, ймовірно, змогли відновити свої позиції.
Зазначається, що українські атаки в Запорізькій області 8 червня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі.
Також аналітики припускають, що контрнаступ України, ймовірно, складатиметься з багатьох заходів різного масштабу, в тому числі більш локальних атак, як це спостерігалося в цьому секторі 8 червня, і менші зусилля не відображають максимального потенціалу української чисельності або ефективності.
Нагадаємо, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.
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