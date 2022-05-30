Москва стягує військову техніку до кордону з Україною

Путін стягує війська та техніку до українського кордону в Курську область

Росія відправила в Курську область війська, що на кордоні з Україною, артилерію та ракетні установки. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт під час наради.

За його словами, в область «вже прибула і перебуває велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок».

«Все спрямоване на те, щоб убезпечити мирну та творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя та здоров'я», – зазначив Старовойт.

Курська область межує з українським кордоном

Нагадаємо, що армія рашистів понесла величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну.

Російські військові перекинули 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.