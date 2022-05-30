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    У світі

    Москва стягує військову техніку до кордону з Україною

    Москва стягує військову техніку до кордону з Україною

    Путін стягує війська та техніку до українського кордону в Курську область

    Росія відправила в Курську область війська, що на кордоні з Україною, артилерію та ракетні установки. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт під час наради.

    За його словами, в область «вже прибула і перебуває велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок».

    «Все спрямоване на те, щоб убезпечити мирну та творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя та здоров'я», – зазначив Старовойт.

    Курська область межує з українським кордоном
    Курська область межує з українським кордоном

    Нагадаємо, що армія рашистів понесла величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну.

    Російські військові перекинули 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна путін військові Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Москва стягує військову техніку до кордону з Україною