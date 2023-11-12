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ЗСУ розкрили, як використають дощі та морози проти росіян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ розкрили, як використають дощі та морози проти росіян
ЗСУ планують перебити шляхи постачання окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Представник Сухопутних військ розповів, як погода вплине на ведення бойових дій

Українські захисники спробують використати дощі та низькі температури, щоб перебити росіянам шляхи постачання. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів», – пояснив представник Сухопутних військ.

За його словами, за таких погодних умов техніці буде важче рухатися. Однак ворог і надалі зможе застосовувати артилерію.

«Основним завданням, звісно ж, це буде перебиття шляхів постачання, логістичні сполучення тильної і передових позицій російських окупантів. Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди – дощів і морозів – ми їх «виморозимо», – розповів Фітьо про плани ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу – удвічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35. 

Крім того, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як погіршення погодних умов вплине на роботу авіації.

Теги: ЗСУ війна фронт зима

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