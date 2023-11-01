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Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони планує реформувати ТЦК, обшуки в мера Ужгорода. Головне за 1 листопада
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Міноборони планує реформувати ТЦК, СБУ прийшла з обшуками до мера Ужгорода, обшуки в нардепа Дубінського.«Главком» склав добірку новин 1 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Обшуки в нардепа Дубінського

ДБР провели низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Перевірялася можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

За даними слідства, родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Продукти для ЗСУ буде купувати нова агенція

В Україні з грудня запрацює закупівельна агенція «Державний оператор тилу», яка буде забезпечувати українських військових харчуванням. Його працівники будуть аналізувати ринок, дивитись ціни, будуть спілкуватись з виробниками, постачальниками безпосередньо, будуть їх оцінювати, дивитись на їх історію, аналізувати роботу і ухвалювати відповідальні рішення щодо роботи й провадження тендерних закупівель.

Наразі команда агенції вивчає ринок, формує команду. На повну потужність «Державний оператор тилу» має запрацювати з 1 грудня.

СБУ прийшла з обшуками до мера Ужгорода

Служба безпеки України прийшла з обшуками в кабінет міського голови Ужгорода Богдана Андріїва та інших структурних підрозділів міської ради. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Із посиланням на джерела Глагола заявив, що СБУ документувала протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.

Північна Корея передала Росії понад 1 млн артилерійських снарядів

Північна Корея розпочала поставки зброї до Росії ще серпні, наразі поставлено понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами члена правлячої Партії народної влади, який входить до парламентського комітету з питань розвідки, Ю Сан Буму, з серпня поточного року Північна Корея здійснила близько 10 поставок зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілів.

Міноборони планує реформувати ТЦК

Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Зазначається, що концепцію реформи розробили ще у червні 2023-го. Вона передбачає зміни в способі обліку військовозобов’язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призові за мобілізацією та ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод у процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість та протидія корупції.

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Теги: Олександр Дубінський Міноборони військомат війна Ужгород

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