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Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував
Сирський запевнив, що ЗСУ контролюють ситуацію під Бахмутом
фото з відкритих джерел

Атаки ворога відбиваються, запевнив командувач ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції. Про це командувач ЗСУ написав у своєму Telegram-каналі.

«Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються», – додав генерал-полковник.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські загарбники «з новими силами» припинили стояти в обороні і відновили наступні операції. Таке загострення почалося з минулого тижня. Перед цим росіяни сиділи в глухій обороні, тоді як зараз намагаються знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Українські військові атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки та змусили росіян відійти з тактичних висот.

Нагадаємо, російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року. 

Раніше Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку. 

Теги: Олександр Сирський росіяни полковник місто військові

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