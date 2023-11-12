Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував

Атаки ворога відбиваються, запевнив командувач ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції. Про це командувач ЗСУ написав у своєму Telegram-каналі.

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«Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються», – додав генерал-полковник.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські загарбники «з новими силами» припинили стояти в обороні і відновили наступні операції. Таке загострення почалося з минулого тижня. Перед цим росіяни сиділи в глухій обороні, тоді як зараз намагаються знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Українські військові атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки та змусили росіян відійти з тактичних висот.

Нагадаємо, російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року.

Раніше Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку.