ЗСУ на Донеччині знищили сучасний бронеавтомобіль росгвардії РФ (відео)
«Патруль» запалав після влучання артилеристів
Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників «Патруль» разом з екіпажем. Про це стало відомо 6 вересня.
«Машину окупантів помітили наші аеророзвідники. Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище», – розповіла служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Нагадаємо, днями ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї.
Раніше ЗСУ на півдні знищили п'ять складів і пункт управління окупантів.
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