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ЗСУ на Донеччині знищили сучасний бронеавтомобіль росгвардії РФ (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ на Донеччині знищили сучасний бронеавтомобіль росгвардії РФ (відео)
Бронемашина окупантів більше не буде їздити по українській землі 
скріншот із відео

«Патруль» запалав після влучання артилеристів 

Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників «Патруль» разом з екіпажем. Про це стало відомо 6 вересня.

«Машину окупантів помітили наші аеророзвідники. Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище», – розповіла служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

Нагадаємо, днями ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї.

Раніше ЗСУ на півдні знищили п'ять складів і пункт управління окупантів.

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Теги: відео Донеччина війна військова техніка

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