ЗСУ на Донеччині знищили сучасний бронеавтомобіль росгвардії РФ (відео)

Бронемашина окупантів більше не буде їздити по українській землі

«Патруль» запалав після влучання артилеристів

Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників «Патруль» разом з екіпажем. Про це стало відомо 6 вересня.

«Машину окупантів помітили наші аеророзвідники. Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище», – розповіла служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, днями ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї.

Раніше ЗСУ на півдні знищили п'ять складів і пункт управління окупантів.