ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому

Майже всі окупанти вийшли зі Сватового, залишилась тільки так звана «поліція»

У тимчасово окупованому росіянами місті Сватове на Луганщині пролунав вибух на базі рашистів. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Сьогодні вночі щось в них відбулося. Там була база. Майже всі війська вийшли зі Сватового, там залишилась тільки якась так звана «поліція». Залишилася база, де вони робили передислокацію. Там «бавовна» сталася», – каже Гайдай.

Telegram-канал «Збройні сили України. Війни з окупантами» повідомляє, що пожежу зафіксовано на території агрофірми «Шанс».

Нагадаємо, сьогодні, близько 14:00, у тимчасово окупованій Алупці (Криму) здійнялася пожежа у лісосмузі. Перед цим у місті пролунал вибухи.

Крім того, вдень у тимчасово окупованій Новій Каховці теж сталися вибухи. Очевидці повідомляють про приліт у район заводу «Сокіл».

Вночі в тимчасово окупованому Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів, а також знищено будівлю, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.