Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому
Пожежу зафіксовано на території агрофірми «Шанс»
фото з соцмереж

Майже всі окупанти вийшли зі Сватового, залишилась тільки так звана «поліція»

У тимчасово окупованому росіянами місті Сватове на Луганщині пролунав вибух на базі рашистів. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Сьогодні вночі щось в них відбулося. Там була база. Майже всі війська вийшли зі Сватового, там залишилась тільки якась так звана «поліція». Залишилася база, де вони робили передислокацію. Там «бавовна» сталася», – каже Гайдай. 

Telegram-канал «Збройні сили України. Війни з окупантами» повідомляє, що пожежу зафіксовано на території агрофірми «Шанс».

Нагадаємо, сьогодні, близько 14:00, у тимчасово окупованій Алупці (Криму) здійнялася пожежа у лісосмузі. Перед цим у місті пролунал вибухи.

Крім того, вдень у тимчасово окупованій Новій Каховці теж сталися вибухи. Очевидці повідомляють про приліт у район заводу «Сокіл»

Вночі в тимчасово окупованому Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів, а також знищено будівлю, у якій велася підготовка до псевдореферендуму.

Теги: окупанти Луганщина війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинки на Луганщині розбиті, окупанти не відновлюють житло мешканців
Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини
Вчора, 09:01
28 серпня вночі прогриміли вибухи у Мелітополі та селищі Мирне
Знищено велику військову базу окупантів: подробиці нічних вибухів у Мелітополі
Сьогодні, 10:51
У Криму спалахнула пожежа
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 14:48

Події в Україні

Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ
Розвідка дізналась, скільки військових планує мобілізувати РФ
Загарбники вбили в Україні 380 дітей
Загарбники вбили в Україні 380 дітей
ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому
ЗСУ «демілітаризували» базу рашистів у Сватовому
Донеччина: окупанти вдарили «Ураганами» по житлових будинках (фото)
Донеччина: окупанти вдарили «Ураганами» по житлових будинках (фото)
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)
В окупованій Алупці прогриміли вибухи (відео)
Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових
Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
308K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
182K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
125K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
71K
«Вони допомагали Януковичу». Порошенко розказав, хто у владі «глушить» українські телеканали
57K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
51K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту