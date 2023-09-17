ЗСУ влаштували засідку на окупантів під час боїв у Андріївці

Росіяни потрапили у поле зору українських воїнів і були знищені

При спробі змінити позицію, росіяни потрапили в поле зору БПЛА

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади влаштували засідку на окупантів у Андріївці. При спробі змінити позицію, росіяни потрапили в поле зору БПЛА та стрільців.

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«Окупанти довели, що вони «русские» та перетворилися на 200х зусиллями штурмовиків зі взводу «МИРОН». Робота 2-ї роти 2-го штурмового бату», – ідеться у підписі до відео.

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Нагадаємо, що 15 вересня третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на Донеччині. Унаслідок успішної операції 72 окрема мотострілецька бригада РФ була розбита вщент.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

До слова, триває 571-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.