ЗСУ ліквідували важливого російського генерала. Британська розвідка повідомила деталі
Горячев – перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року
Унаслідок удару по командному пункту окупантів на півдні України 12 червня 2023 року майже напевно загинув російський генерал-майор Сергій Горячев. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА).
За даними британської розвідки, оскільки призначений командувач 35-го ЗВА генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює вакансію, існує реальна ймовірність того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї смерті.
Горячев – перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року.
«Він продовжує військовий послужний список, який був одночасно важким та суперечливим для 35-ї ЗВА: у березні 2022 року частини армії були присутні під час розправи над мирним населенням у Бучі, а в червні 2022 року сили були значною мірою знищені під Ізюмом», – зазначили у міноборони Британії.
Як повідомлялося, українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки
Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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