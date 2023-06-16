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ЗСУ ліквідували важливого російського генерала. Британська розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували важливого російського генерала. Британська розвідка повідомила деталі
Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА)
фото: росЗМІ

Горячев – перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року

Унаслідок удару по командному пункту окупантів на півдні України 12 червня 2023 року майже напевно загинув російський генерал-майор Сергій Горячев. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА).

За даними британської розвідки, оскільки призначений командувач 35-го ЗВА генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює вакансію, існує реальна ймовірність того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї смерті.

Горячев – перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року.

«Він продовжує військовий послужний список, який був одночасно важким та суперечливим для 35-ї ЗВА: у березні 2022 року частини армії були присутні під час розправи над мирним населенням у Бучі, а в червні 2022 року сили були значною мірою знищені під Ізюмом», – зазначили у міноборони Британії.

Як повідомлялося, українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки

Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. 

Теги: розвідка Міноборони військові британська розвідка

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