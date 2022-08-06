Подоляк підтвердив передачу Україні штурмовиків та танків від Македонії

Чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири Су-25 «Грач»

Радник керівника Офісу президента Михайло подоляк підтвердив, що Північна Македонія передала Україні танки та літаки. Відповідний допис він зробив у Twitter.

«Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо», – написав Подоляк.

Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши 🇺🇦 плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Нагадаємо, армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 «Грач». До постачання літаки підготували українські інженери.

Також 29 липня Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Точну кількість переданих машин відомство не назвало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Найцікавіше то, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. А тепер вони будуть допомагати ЗСУ знищувати російських загарбників.

Разом з тим Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.