Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Подоляк підтвердив передачу Україні штурмовиків та танків від Македонії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Подоляк підтвердив передачу Україні штурмовиків та танків від Македонії
Чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ
фото з відкритих джерел

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири Су-25 «Грач»

Радник керівника Офісу президента Михайло подоляк підтвердив, що Північна Македонія передала Україні танки та літаки. Відповідний допис він зробив у Twitter.

«Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо», – написав Подоляк.

Нагадаємо, армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 «Грач». До постачання літаки підготували українські інженери.

Також 29 липня Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Точну кількість переданих машин відомство не назвало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Найцікавіше то, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. А тепер вони будуть допомагати ЗСУ знищувати російських загарбників.

Разом з тим Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Македонія відправила Україні 4 штурмовики Су-25
Північна Македонія подарувала нашим воїнам штурмовики, які колись купувала в України
Вчора, 06:55
фото: Міноборони України
Північна Македонія передала Україні танки, які колись отримала від Росії
29 липня, 15:46
Жозеп Боррель назвав це рішення «історичним моментом» у той час, коли «у нас немає багато хороших новин» у Європі
Історичний момент. Північна Македонія та Албанія почали переговори з ЄС
19 липня, 11:35

Події в Україні

Генштаб повідомив, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ
Генштаб повідомив, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ
Папа Франциск повідомив, коли планує відвідати Україну
Папа Франциск повідомив, коли планує відвідати Україну
Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)
Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)
Подоляк підтвердив передачу Україні штурмовиків та танків від Македонії
Подоляк підтвердив передачу Україні штурмовиків та танків від Македонії
Мер Маріуполя порівняв втрати міста під час німецької та російської окупації
Мер Маріуполя порівняв втрати міста під час німецької та російської окупації
Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)
Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
90K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
63K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
12K
«Першим втік із міста». Мер Маріуполя Бойченко відповів на звинувачення
10K
Зустріч Путіна із Ердоганом. Що змусило диктатора нервувати (відео)
10K
Рашисти почепили людський череп на паркані в окупованій Попасній (фото)

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту