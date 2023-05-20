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Тюремний строк отримали два російські бойовики, взяті в полон під Бахмутом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Тюремний строк отримали два російські бойовики, взяті в полон під Бахмутом
23-річний колишній в’язень і бойовик з Луганщини загриміли до тюрми
фото: СБУ

«Вагнерівець» та бойовик «Шторму» отримали дев’ять і десять років ув’язнення

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які штурмували українські міста на сході України. Обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку. За матеріалами СБУ суд призначив їм покарання у вигляді дев’яти та десяти років ув’язнення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одним із засуджених є 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування. У жовтні 2022 року представники ПВК «Вагнер» запропонували йому підписати контракт. За це «рекруту» пообіцяли 200 тис. рублів та погашення судимості. Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи на посадах снайпера, а потім розвідника, брав активну участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної.

На початку цього року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону «Шторм», який був сформований агресором для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута.

У березні українські захисники затримали бойовика під час зіткнення поблизу українського міста.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: СБУ ПВК Вагнера окупанти кримінал війна

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