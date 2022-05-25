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    Події в Україні

    ЗСУ взяли в полон причетних до обстрілу будинку у Чернігові, їх судитимуть

    Окупантам, які обстрілювали житлові будинки, оголошено підозру - ЗСУ взяли в полон причетних до обстрілу будинку у Чернігові, їх судитимуть
    Окупантам, які обстрілювали житлові будинки, оголошено підозру
    фото з відкритих джерел

    Окупантам оголошено підозру

    Збройні сили України взяли в полон командира танкового батальйону та оператора-навідника ЗС РФ, які причетні до обстрілу житлового будинку у Чернігові. Окупантам оголошено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру танкового батальйону та оператору-навіднику військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що танковий батальйон ЗС РФ вторгся на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації області. В ході нападу командир батальйону надав незаконний наказ оператору-навіднику обстріляти осколково-фугасними снарядами калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у м. Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб.

    В результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

    «Завдяки злагодженим діям Збройних Сил України ворожий танк знищено, а підозрюваних взято в полон», – зазначають в генпрокурора.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області. Встановлюється причетність військових до вчинення інших злочинів.

    Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора заочно повідомив про підозру чотирьом керівникам підрозділів окупаційних військ, які видавали наказ підлеглим військовим відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ взяли в полон причетних до обстрілу будинку у Чернігові, їх судитимуть