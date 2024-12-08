Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Сили оборони знищили ворожу групу, яка намагалася закріпитися в місті

 

Українські військові зачистили один із кварталів міста Часів Яр у Донецькій області, ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною. Про це розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін у ефірі «Суспільного».

«На цей момент одна з успішних операцій – це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель», – розповів він.

Полухін повідомив, що суттєвих змін у тактиці ворога немає, бої тривають у межах міської зони, а ситуація в місті залишається складною.

Військовий пояснив, що противник намагається штурмувати позиції українських захисників у районі міста Часів Яр. Ворожі сили також намагаються обходити ці позиції, використовуючи невеликі піхотні групи, які діють як диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ці групи прагнуть зав'язати бій у тилу, за спинами українських оборонців.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

Також влада Донеччини назвала чотири міста, завезти допомогу до яких майже неможливо. 

 

 

Читайте також:

Теги: Донеччина військові влада Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї
Нова ядерна доктрина Росії: маніпуляція чи реальна загроза?
20 листопада, 15:11
Жінка на руїнах хати в селі Свердликово. У цьому селі, за словами пресофіцера Дмитрашківського, лишився лише один будинок, що має дах. Решта потрощені обстрілами
«Росія не хоче евакуювувати цих людей, вони – живі свідки». Як живе Курщина, підконтрольна ЗСУ Лінія фронту
3 грудня, 11:30
Вбиті окупантами українські воїни на Покровському напрямку
Окупанти розстріляли полонених захисників на Покровському та Курському напрямках
20 листопада, 18:47
Сергій Стерненко заявив, що Олександр Сирський нібито особисто наказав оголосити його в розшук
Волонтер Стерненко звинуватив головкома Сирського у переслідуванні
8 листопада, 18:39
Службовий автомобіль патрульних зазнав пошкоджень
Екіпаж патрульних потрапив під обстріл у Слов’янську
14 листопада, 18:25
ЦАХАЛ ліквідував пропагандиста бойовиків
Ізраїльські війська ліквідували головного пропагандиста «Хезболли»
18 листопада, 01:41
Італія виділяє кошти для України
Італія виділяє €200 млн для відбудови українських електромереж
21 листопада, 01:26
Австралія може ввести жорсткі правила щодо увязнення дітей
Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian
29 листопада, 05:00
Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті
Зеленський: є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки
30 листопада, 20:51

Події в Україні

Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
Окупанти вночі атакували Україну 74 «Шахедами»: є руйнування
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
58K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
14K
Офіцер відмовився воювати за Україну через членство у «Свідках Єгови». Що вирішив суд
12K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
7824
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua