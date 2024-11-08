Волонтер Стерненко звинуватив головкома Сирського у переслідуванні

Стерненко: Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського

Блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії. Про це волонтер написав у Telegram.

«Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами», – йдеться у заяві.

Стерненко зауважує, що ніяких дзвінків чи повідомлень від ТЦК не було, а його оголосили в розшук за неявку, про яку він нічого не знав.

«1. Відправка повістки за адресою, де я не проживаю, яку я не надавав, і яка не є адресою прописки. Спеціально, щоб я не отримував її.

2. Оголошення у розшук, бо не зʼявився за викликом, який не міг отримати ніяк. За телефоном чи поштою ніхто так і не звʼязувався зі мною. У день оголошення у розшук я був у МО. Через день ще раз.

3. Злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни.

4. Брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування», – йдеться у дописі волонтера.

Також Сергій Стерненко звернувся до Олександра Сирського та зауважив, що «брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну».

«Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій?», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка. У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.