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Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian
Австралія може ввести жорсткі правила щодо увязнення дітей
фото із відкритих джерел

Згідно з новим законопроєктом, дітям у австралійському штаті Квінсленд віком від 10 років може загрожувати довічне ув’язнення за вбивство

В Австралії розгорілися суперечки через нові жорсткі закони про молодіжну злочинність, які дозволяють засудити до довічного терміну навіть 10-річних дітей. Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Девід Крісафуллі вніс закон до парламенту Квінсленда 28 листопада. Це був перший законопроєкт, поданий новим урядом.

Як зазначає видання, із протестом виступив комісар з прав людини Квінсленду Скотт Макдугалл. Він заявив, що такі закони обмежують права дітей, а сам штат ризикує міжнародною репутацією.

«Діти віком від 10 років також будуть піддані такому ж максимальному покаранню, як і дорослі, за 13 правопорушень, включаючи незаконне використання автомобіля та проникнення в приміщення та вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до законодавства, діти можуть бути засуджені до довічного ув'язнення за п'ять злочинів, включаючи ненавмисне вбивство, тяжкі тілесні ушкодження та пограбування та розбій. Якщо їх визнають винними у вбивстві, вони повинні бути засуджені до довічного позбавлення волі з мінімум 20-річним терміном без умовно-дострокового звільнення», – йдеться у статті. 

Особливо його обурило нове правило, згідно з яким діти можуть бути засуджені до довічного ув'язнення.

«Ми говоримо про дітей 4-го класу. Ми говоримо про дітей, які ще мають молочні зуби. Ми говоримо про те, щоб лікувати їх і покладати на них ту ж моральну провину, яку ми покладаємо на дорослих», – сказав Макдугалл.

Він також додав, що однаково ставитися до дітей та дорослих не можна. Якщо ж суспільство це робить – «воно збилося зі шляху».

До слова, влада Австралії має намір ухвалити закон про заборону дітям до 16 років користуватися соціальними мережами, заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.Відповідальність за порушення заборони нестимуть соціальні мережі, штрафів для користувачів не передбачено, зазначив австралійський прем'єр.

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Теги: злочинність діти соціальні мережі в'язниця вбивство закон пограбування влада звільнення Австрія законопроєкт засуджені

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