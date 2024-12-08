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Кремль прокоментував заяву Трампа про втрати РФ на війні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кремль прокоментував заяву Трампа про втрати РФ на війні
Речник Путіна розповів про втрати на війні
фото з відкритих джерел

Пєсков: Реальні цифри втрат – зовсім інші

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков спростував заяву обраного президента США Дональда Трампа про співвідношення втрат Росії та України на війні. Про це повідомляють росЗМІ.

«Щодо наведених цифр про втрати з обох сторін, то очевидно, що вони викладені в українському трактуванні та відображають офіційну позицію України. Реальні цифри втрат – зовсім інші. Українські втрати вкотре перевищують втрати з російської сторони», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що 600 тис. російських солдатів загинули або отримали поранення на війні проти України. Також він додав, що втрати України у війні перевищують 400 000 військових, а кількість загиблих серед цивільного населення є ще більшою.

Тому, за словами Трампа, варто негайного припинити вогонь та почати мирні переговори.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські втрати на фронті перевищують 750 тис. військових: 198 тис. убитих росіян та понад 550 тис. поранених.

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Теги: росія росіяни військові втрати Україна Дмитро Пєсков війна

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