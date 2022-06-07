На Луганщині десантники розбили елітний полк рашистів (відео)

Бій тривав 14 годин: навіть поранені бійці відмовилися від евакуації і продовжили вести вогонь

Львівські десантники знищили елітний підрозділ армії РФ та півсотні одиниць ворожої техніки. Бій між ЗСУ та окупантами тривав 14 годин. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку РФ. Це відбулось нещодавно під час бою, який тривав близько 14 годин. Тоді ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Але десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили розвинути наступ. Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД. Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих», – розповів Козицький.

За його словами, бій був важкий, навіть поранені бійці відмовилися від евакуації і продовжили вести вогонь, поки ворог не відступив.

«Того дня на цьому бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи 80 бригади завдали масований артилерійський удар, внаслідок якого прорідили ряди окупантів та їхньої техніки», – зазначив Козицький.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб, 210 літаків та 175 гелікоптерів.

Також раніше з'явилася інформація, що на Луганщині загинув черговий високопоставлений російський військовий командир – генерал-майор Роман Кутузов. Відомо, що Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.