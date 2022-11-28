Яка система ППО в Україні найбільше потребує боєприпасів: роз'яснення ЗСУ
За час повномасштабної війни проти нашої країни Росія випустила по Україні вже понад 4 000 ракет
Україна найбільше потребує боєприпасів для системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно чудовий комплекс, фактично нове покоління ЗРК...цього озброєння треба ще більше, бо воно покликане замінити ті наші старі комплекси», – наголосив Ігнат.
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат також розповів, що за час повномасштабної війни проти нашої країни Росія випустила по Україні вже понад 4 000 ракет без врахування С-300, РСЗВ і ракет типу Х-58 та Х-59.
Юрій Ігнат також зазначив, що до ракетних атак додалася й робота ударних БПЛА «Шахід» – їхнім завданням є виснажити українську ППО.
«Ці дрони розосереджують увагу, бо летять в комплексі з ракетами Х-101, «Калібрами». Інший момент – на ці БПЛА треба витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб», – пояснив Ігнат.
Нагадаємо, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.
Також космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.
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