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ЗСУ за добу знищили пів тисячі ворогів і десятки техніки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ за добу знищили пів тисячі ворогів і десятки техніки
Наші захисники 215 днів дають відсіч рашистам 
фото: Генштаб

Протягом неділі у загарбників поменшало на 15 танків та чотири вертольоти 

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати ворогів на фронті. Наші бійці за минулу удобу знищили ще пів тисячі окупантів. Отож, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ приблизно 57 тис. 200 (+500) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 2290 (+15) од,  
  • бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,  
  • артилерійських систем – 1369 (+1) од,  
  • реактивних систем залпового вогню – 330 (+2) од,  
  • засоби ППО ‒ 172 (+1) од,
  • літаків – 260 (+1) од,  
  • гелікоптерів – 224 (+4) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
    крилаті ракети ‒ 241 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

ЗСУ за добу знищили пів тисячі ворогів і десятки техніки фото 1


Таким чином, втрати ворогів за добу становлять:

  • 500 військовослужбовців;  
  • 15 танків;
  • 25 бойових броньованих машин;  
  • 1 артилерійська система;  
  • 2 реактивних системи залпового вогню;  
  • 1 засіб ППО;
  • 1 літак;
  • 4 гелікоптери;  
  • 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 одиниця спеціальної техніки. 

Нагадаємо, українські захисники відбили атаки російських загарбників в районі 13 населених пунктів та авіація Сил оборони України завдала 33 удари по позиціях ворога. 

Як відомо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: ЗСУ літак втрати

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