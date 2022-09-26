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ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії армії РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії армії РФ
фото з відкритих джерел

Полковника РФ було знищено внаслідок удару Himars по штабу окупантів в Ізюмі

Російське командування зазнало суттєвих втрат на Харківщині. Українська армія ліквідувала начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковника Бориса Тотікова. Це підтвердили російські ЗМІ.

Відомо, що Тотіков та ще один воєнний злочинець, начальник автомобільної служби в/ч 74268 гвардії капітан Олег Лебедєв були поховані у Рязані 25 вересня.

У ЗМІ шириться інформація, що полковника російської армії було знищено внаслідок удару Himars по штабу окупантів в Ізюмі Харківської області напередодні початку контрнаступу ЗСУ під Балаклією.

«Начальник 35-ї армії полковник Борис Тотіков успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. Прикопали як завжди тихо», – зазначає офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Нагадаємо, наші бійці за минулу удобу знищили ще пів тисячі окупантів. Отож, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали приблизно 57 тис. 200 рашистів.

Теги: росія Україна ЗСУ

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