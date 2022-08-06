Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
Заступниця міністра розкритикувала ефір за участю колишнього високопоставленого військового
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчергове нагадала про шкоду публічного обговорення дій українських захисників. «Коментарі «військових експертів» про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом», – зауважила вона на своїй сторінці у Facebook.
«Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту – і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація на їх думку спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті», – заявила Ганна Маляр.
За словами заступниці міністра, це приклад прямої шкоди роботі Збройних сил України.
«Співрозмовники демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контр наступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) – на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана», – передала суть розмови Маляр.
На думку військової, такі обговорення підривають довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги.
Раніше відомий журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на лінії фронту, заперечив будь-які звинувачення у зриві операцій наших військових. За словами Бутусова, повідомлення про відступ українських сил із Сєвєродонецька він опублікував лише тоді, коли у місті не залишилось нікого з наших захисників.
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