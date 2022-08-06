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Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
Ганна Маляр нагадала про шкоду публічного обговорення дій українських захисників
фото: suspilne.media

Заступниця міністра розкритикувала ефір за участю колишнього високопоставленого військового

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчергове нагадала про шкоду публічного обговорення дій українських захисників. «Коментарі «військових експертів» про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом», – зауважила вона на своїй сторінці у Facebook.

«Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий  ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту – і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація на їх думку спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті», – заявила Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, це приклад прямої шкоди роботі Збройних сил України.

«Співрозмовники демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контр наступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) – на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана», – передала суть розмови Маляр.

На думку військової, такі обговорення підривають довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги.

Раніше відомий журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на лінії фронту, заперечив будь-які звинувачення у зриві операцій наших військових. За словами Бутусова, повідомлення про відступ українських сил із Сєвєродонецька він опублікував лише тоді, коли у місті не залишилось нікого з наших захисників.

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Теги: ЗСУ УДАР

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