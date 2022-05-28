ЗСУ знищили вже понад 30% сучасних танків РФ, – МВС

Росіяни втратили на війні з Україною вже майже третину своїх сучасних танків

До війни Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків

Росіяни втратили на війні з Україною вже майже третину своїх сучасних танків. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі «24 каналу».

«До війни проти України Росія мала на озброєнні близько три тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", – сказав радник голови МВС.

За словами Андрусів, танки Т-34, які Росія може розконсервувати для війни з Україною, «далеко не доїдуть».

Раніше повідомлялося, що російські військові перекинули до України 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.

Станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

Додамо, що триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.