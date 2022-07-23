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  4. ЗСУ звернулися до мешканців Херсонщини та розповіли, до чого готуватися (відео)
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    Події в Україні

    ЗСУ звернулися до мешканців Херсонщини та розповіли, до чого готуватися (відео)

    ЗСУ нагадали херсонцям, що вони вже близько - ЗСУ звернулися до мешканців Херсонщини та розповіли, до чого готуватися (відео)
    ЗСУ нагадали херсонцям, що вони вже близько
    фото: скріншот із відео

    Під вогневим контролем перебувають усі стратегічні мости, якими рашисти користуються для постачання озброєння

    Збройні сили України звернулися до мешканців тимчасово окупованої Херсонщини. Відповідне відео поширив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

    «Запевняємо вас, що ви будете звільнені від жорстокої навали ординських московитів. І скоро, дуже скоро. Нагадаємо, що наші воїни впевнено просуваються у бік тимчасово окупованих територій Херсонської області. Ми поступово відрізаємо окупантів від їхнього постачання та можливості втечі, крок за кроком ми винищуємо ворожі склади з боєприпасами та їхні пункти управління», – ідеться у зверненні.

    Воїн ЗСУ наголосив, що під вогневим контролем перебувають усі стратегічні мости, якими рашисти користуються для постачання озброєння та живого м’яса на тимчасово окуповану територію. Він також подякував херсонському руху опору, який веде боротьбу в тилу загарбників.

    «Гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди. Тому знайте, що всі колаборанти та гниди будуть покарані», – сказано у зверненні.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    ЗСУ звернулися до мешканців Херсонщини та розповіли, до чого готуватися (відео)