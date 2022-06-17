ЗСУ звільнили село на Харківщині

Противник відійшов із населеного пункту Дмитрівка

Збройні сили України вигнали російських окупантів із села Дмитрівка Ізюмського району Харківської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, від російських загарбників в Україні визволено 1023 населені пункти, на деокупованій території триває розмінування й відновлення інфраструктури.

До слова, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.