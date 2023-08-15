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ЗСУ під Бахмутом знищили особливий склад ворожого «добровольчого» формування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ під Бахмутом знищили особливий склад ворожого «добровольчого» формування
фото: Генштаб

Фанатський спецназ, накшталт добровольців, називався «Еспаньола»

Українські захисники на Бахмутському напрямку поступово просуваються і дають потужну відсіч окупантам, знищуючи російські «добровольчі» формування та дороговартісну техніку противника. Про це заявив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.  

«Була досить сильна контратака з боку росіян на звільнені нами території, але ми її відбили. Більш того, треба зазначити, що вони в більшості намагаються піхотою штурмувати, а тут ми знищили три танки Т-90М «Прорив», це одна із їх останніх модифікацій», – акцентував Бородін.

Він додав, що також було знищено особовий склад ворожого «добровольчого» формування, який складався з фанатів російського футбольного клубу ЦСК.

«Ми знищили роту піхоти, при чому це було рідкисним явищем - фанатський спецназ, накшталт добровольців, називається «Еспаньола», наскільки розуміємо це фанати ЦСК (російський футбольний клуб з Москви – «Главком»), вони як ультрас московський. Їх вирішили зробити «добробутами», але щось мотивації в них від цього більше не стало», – підкреслив Бородін.

Військовий зазначив, що раніше у ворога проглядалася чітка парадигма, що можна покласти декілька рот, але зберегти один танк.  «Зараз, коли вони контратакують, намагаючись щось повернути, то вони починають кидати підрозділи «Ахмат» або фанатів, яким чомусь надають значно кращу техніку, ніж штатним військовим підрозділам, які тут стояли раніше. Незрозуміло з яких причин. Але, наприклад, Т-90М «Прорив» – один із топових, дуже дорогих танків. І коли вони їх штурмують трьома штуками, то це навіть дивно, раніше вони все відпрацьовували людьми», – сказав Бородін.

Також він розповів, що росіяни змінюють принципи ведення бою та переорієнтувалися на застосування маленьких піхотних груп, без «м’ясних» штурмів, як це було раніше. Крім того, окупанти намагаються оборонятись за допомогою великої кількості дронів та роблять ставку  на застосування артилерії, авіації та замінування.

Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти фанати замінування ультрас танки росіяни Бахмут війна

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