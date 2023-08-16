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Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох напрямках: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох напрямках: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

15 серпня бійці ЗСУ здійснили контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках фронту

Українські військові досягли певних успіхів  у ході боїв із російськими окупантами в Луганській та Запорізькій областях, просунувшись на цих ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, 15 серпня бійці ЗСУ здійснили контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках фронту. Зазначається, що українські військові просунулися на Луганщині та західній частині Запорізької області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що військові продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької області - східна частина Запорізької області) напрямках.

За російськими координатами, що були опубліковані 15 серпня, можна стверджувати, що Сили оборони вдалося просунутися на південь від Дібрової (в 7 км на південний захід від Кремінної) в Луганській області.

Полковник Петро Черник з ЗСУ відзначив, що контрнаступ повільно просувається на півдні країни, бо українські сили мають подолати триешелоновану лінію оборони російських інтервентів.

Він також зазначив, що лінія оборони противника включає першу лінію мінних полів завширшки кілька кілометрів, другу лінію із зосередженням артилерії, техніки та особового складу та третю лінію тилових позицій, що призначена для збереження ресурсів.

Як зазначив Черник, українські контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб не допустити поразки ворожою артилерією засобів розмінування ЗСУ.

Аналітики заявили, що заяви полковника узгоджуються з попередніми оцінками Інституту вивчення війни про те, що «доктринально обґрунтована еластична оборона» РФ уповільнює просування ЗСУ на півдні України.

Раніше повідомлялося, що українські захисники на Бахмутському напрямку поступово просуваються і дають потужну відсіч окупантам, знищуючи російські «добровольчі» формування та дороговартісну техніку противника. 

Російські загарбники завдають інтенсивних ударів по звільненій території Херсонської області. Натомість українські захисники атакують в глиб позицій противника на основних напрямках на півдні. 

Теги: ЗСУ військові розмінування контрнаступ

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