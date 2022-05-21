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    Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей рашистами

    За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків - Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей рашистами

    За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків

    фото з відкритих джерел

    Правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань шокує, але вона має бути почута

    Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що має на увазі пост від 19 травня – про зґвалтування свічкою немовляти.

    Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вчиняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.

    Про який пост іде мова?

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.

    За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків.

    Пост, який видалив Facebook

    Пост, який видалив Facebook

    Денісова привела кілька прикладів російських звірств:

    • зґвалтування 9-річних трійнят на очах у матері (дівчатка мають важкі травми статевих органів);
    • групове зґвалтування до смерті 1-річного хлопчика;
    • зґвалтування дев’ятимісячної дитини свічкою;
    • сексуальне насилля над дворічною дівчинкою;
    • зґвалтування 67-річного та 78-річного чоловіків.

    Нагадаємо, у всіх регіонах України, куди дійшли рашистські окупанти, були виявлені подібні випадки. Так, На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.

    Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.

    Читайте також: Ґвалтували жінок і дітей, а потім розстрілювали. Трагедія Бучі очима світової преси
    Теги: трагедія росія окупанти геноцид війна Україна Людмила Денісова Facebook зґвалтування окупація #stoprussia
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    Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей рашистами