Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей рашистами

За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків

Правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань шокує, але вона має бути почута

Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що має на увазі пост від 19 травня – про зґвалтування свічкою немовляти.

Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вчиняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.

Про який пост іде мова?

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.

За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків.

Пост, який видалив Facebook

Денісова привела кілька прикладів російських звірств:

зґвалтування 9-річних трійнят на очах у матері (дівчатка мають важкі травми статевих органів);

групове зґвалтування до смерті 1-річного хлопчика;

зґвалтування дев’ятимісячної дитини свічкою;

сексуальне насилля над дворічною дівчинкою;

зґвалтування 67-річного та 78-річного чоловіків.

Нагадаємо, у всіх регіонах України, куди дійшли рашистські окупанти, були виявлені подібні випадки. Так, На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.

Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.