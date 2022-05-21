Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей рашистами
За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків
Правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань шокує, але вона має бути почута
Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що має на увазі пост від 19 травня – про зґвалтування свічкою немовляти.
Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вчиняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.
Про який пост іде мова?
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.
За добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків.
Денісова привела кілька прикладів російських звірств:
- зґвалтування 9-річних трійнят на очах у матері (дівчатка мають важкі травми статевих органів);
- групове зґвалтування до смерті 1-річного хлопчика;
- зґвалтування дев’ятимісячної дитини свічкою;
- сексуальне насилля над дворічною дівчинкою;
- зґвалтування 67-річного та 78-річного чоловіків.
Нагадаємо, у всіх регіонах України, куди дійшли рашистські окупанти, були виявлені подібні випадки. Так, На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.
Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.