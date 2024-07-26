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Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
фото: Facebook/Національна поліція України

Суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави

Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор, підозра гауляйтеру Пасічнику. «Главком» склав добірку новин 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Відкриття Олімпійських ігор

У столиці Франції Парижі о 20:30 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року.

Замість ходи легкоатлетичними доріжками тисячі спортсменів стануть учасниками річкового заходу. Натомість роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з погляду охоплення – аудиторії та географії.

Під час параду Сеною пройдуть майже 100 човнів. На бортах перебуватимуть представники понад двохсот країн. Спортсмени з невеликих команд розділять судна з іншими спортивними мікродержавами, а великі збірні матимуть власні, національні човни.

Маршрут олімпійської «регати» протягнеться від мосту Аустерліц на 6 км на захід повз історичні принади столиці Франції на кшталт собору Норт-Дам і музею Лувр до згаданого Трокадеро. Безпосередньо на майдані навпроти Ейфелевої вежі запалять олімпійський вогонь і оголосять Ігри відкритими.

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Пасічнику

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Леоніда Пасічника – очільника окупаційної адміністрації терористичної організації «ЛНР». Зловмисник організував примусове залучення мешканців тимчасово захопленої частини території Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Починаючи з 19 лютого 2022 року гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на тимчасово захопленій частині регіону. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно «призвали» на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств. За наявними даними, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ

Військова служба правопорядку відзвітувала після перевірки 59-ї бригади

Комплексна робоча група здійснила службову перевірку в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Перевірка відбувалася на тлі на тлі скандалу з комбригом Богданом Шевчуком.

Як зазначила  Військова служба правопорядку ЗСУ, проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Зокрема, як зазначає пресслужба, робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зокрема, суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу. Оскільки, за їхніми словами, є ризик переховування юнака від слідства та знищення речових доказів.

Після того, як суддя пішов до нарадчої кімнати, він відхилив прохання захисту у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»

На найбільшому газовому родовищі «Роснєфті» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина та ще семеро дістали поранення.

На території установки комплексної підготовки газу і конденсату Східно-Уренгойської ліцензійної ділянки АТ «Роспан Інтернешнл» у Пуровському районі Ямало-Ненецького автономного округу під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням.

«Роспан» є одним із провідних газових проєктів «Роснєфті». Він об'єднує кілька родовищ із запасами близько 975 млрд кубометрів газу, понад 150 млн газового конденсату і понад 40 млн тонн нафти.

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Теги: Олімпіада олімпійські ігри Ірина Фаріон вбивство війна

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