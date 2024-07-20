Міноборони визначило обсяги домедичної допомоги, яку можуть надавати військові

Затвердження обсягів надання домедичної допомоги дозволить зберегти життя та здоров'я захисників на фронті

Встановлено поділ домедичної допомоги на чотири рівні

Міністерство оборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для військових різних рівнів підготовки та безпекових служб. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідні правила унормовані наказом Міноборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровані Міністерством юстиції 19 липня. Документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні.

Визначається той об'єм домедичної допомоги, яку надають захисники під час ведення бойових дій, виконання бойових та спецзавдань, заходів з національної безпеки та оборони, а також підготовки складових Сил оборони.

Встановлюється перелік навичок, які використовуються військовими для надання допомоги постраждалим. Також включений перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги.

«Встановлення обсягів домедичної допомоги – це вкрай важливий крок, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій», – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, ця система акумулює найкращий досвід України та країн НАТО, що дозволить зберегти життя та здоров'я захисників на фронті та підвищити якість підготовки тактичній медицині.

Керівниця Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова заявила, що обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини.

Нагадаємо, Міністерство оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства.