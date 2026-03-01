Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації

Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд

Українці хибно вважають, що воювати за них має хтось інший

Поки триває війна в Україні, питання мобілізації вирішити не можна. Українцям не варто сподіватися, що воювати за них буде хтось інший. Як інформує «Главком», про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.

«Мені прикро вас засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі ніде вирішити не зміг і не зможе. І Україна в цьому випадку винятком не стане», – сказав Буданов.

Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд.

«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, чотири роки повномасштабна, вважає, що воювати має хтось інший – вона правильно чинить чи ні?», – озвучив риторичне питання Буданов.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний зазначив, що досвід як Росії, так і України свідчить про те, що традиційний підхід до мобілізації в умовах сучасної війни вже повністю себе вичерпав.

Як повідомлялося, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.