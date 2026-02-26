Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців

У Коордштабі висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів

Буде проведено ідентифікацію репатрійованих загиблих

Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Надалі слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

«Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб висловив вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

«Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію», – додається у заяві.

Нагадаємо, 29 січня в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.