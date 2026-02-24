Головна Світ Політика
Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полоненими: деталі від Умєрова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полоненими: деталі від Умєрова
Умєров зробив заяву про нові обміни полоненими
фото: Рустем Умєров/Facebook

Умєров: Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни

Секретар РНБО Рустем Умєров під час робочого візиту до Туреччини провів зустріч із головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«Предметно обговорили поточні виклики безпеці в регіоні, перебіг переговорних процесів та подальшу координацію з урахуванням ситуації на фронті і ширшого регіонального контексту. Окрема увага – гуманітарним питанням і поверненню наших громадян з російського полону. Туреччина залишається важливим партнером і одним із ключових майданчиків для діалогу. Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни», – наголосив секретар РНБО.

Умєров підсумував: «Продовжуємо системну взаємодію Києва й Анкари з питань безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні».

Також 24 лютого в Анкарі Рустем Умєров зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Секретар РНБО поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві та поточну безпекову ситуацію.

Зауважимо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими. Про це він сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference.

Нагадаємо, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

