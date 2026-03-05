Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна провела обмін полоненими з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна провела обмін полоненими з Росією
Наступний етап обміну відбудеться 6 березня
фото: V_Zelenskiy_official

Додому повернулися 200 українських військових, домовленість про обмін досягнули на перемовинах за участю США

Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Додому повернулися 200 українців, таку ж кількість російських військових передали російській стороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Україна провела обмін полоненими з Росією фото 1
фото: V_Zelenskiy_official
Україна провела обмін полоненими з Росією фото 2
фото: V_Zelenskiy_official

За його словами, це перший етап обміну, домовленість про який була досягнута під час переговорів України, США та Росії. Додому повернулися бійці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ та Повітряних сил.

Також серед звільнених є військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Україна провела обмін полоненими з Росією фото 3
фото: V_Zelenskiy_official

Серед визволених – оборонці Маріуполя, які перебували в російському полоні майже чотири роки. Звільнені військовослужбовці захищали Україну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів і сержантів, вдалося визволити і офіцерів.

Після повернення з полону військові пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.

Російська сторона заявила, що цей етап обміну триватиме і наступного дня. За її словами, загалом домовленість стосується 1000 людей – по 500 військовополонених з кожного боку.

5 фото
На весь екран
фото: фото: V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорські паспорти. Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. За словами Путіна, із проханням про звільнення цих полонених під час телефонної розмови до нього особисто звернувся прем’єр-міністр Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялося, росіяни порушують Женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань.

Читайте також:

Теги: обмін полоненими Україна росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина
8 лютого, 07:53
Будріс вважає, що Європа повинна захопити свою владу як світовий економічний важковаговик
«Пора показати силу». Литва закликає Європу до рішучих дій
13 лютого, 11:39
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
13 лютого, 16:10
Наслідки атаки на американський завод
Росія вдарила по американському заводу на Сумщині: МЗС заявило про економічний терор
22 лютого, 06:50
З 1 березня 2026 року в РФ почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
18 лютого, 07:24
Нині триває 1456-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2026 року
18 лютого, 08:14
Петер Сійярто заявив, що Угорщина «буде захищатися» через енергетичний конфлікт
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
19 лютого, 21:16
Ще до 24 лютого 2022 року Буданов з командою здійснювали підготовчі заходи на випадок повномасштабного вторгнення Росії
Співпраця Буданова з розвідками США та Британії зламала плани РФ швидко захопити Київ – The Guardian
23 лютого, 10:12
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48

Події в Україні

Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Україна провела обмін полоненими з Росією
Україна провела обмін полоненими з Росією
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua