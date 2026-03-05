Україна провела обмін полоненими з Росією

Додому повернулися 200 українських військових, домовленість про обмін досягнули на перемовинах за участю США

Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Додому повернулися 200 українців, таку ж кількість російських військових передали російській стороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, це перший етап обміну, домовленість про який була досягнута під час переговорів України, США та Росії. Додому повернулися бійці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ та Повітряних сил.

Також серед звільнених є військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених – оборонці Маріуполя, які перебували в російському полоні майже чотири роки. Звільнені військовослужбовці захищали Україну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів і сержантів, вдалося визволити і офіцерів.

Після повернення з полону військові пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.

Російська сторона заявила, що цей етап обміну триватиме і наступного дня. За її словами, загалом домовленість стосується 1000 людей – по 500 військовополонених з кожного боку.

фото: фото: V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорські паспорти. Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. За словами Путіна, із проханням про звільнення цих полонених під час телефонної розмови до нього особисто звернувся прем’єр-міністр Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялося, росіяни порушують Женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань.