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Харківщина: на протитанковій міні підірвався комбайн (фото)

Надія Карбунар
Вчора, 18:34 glavcom.ua
Харківщина: на протитанковій міні підірвався комбайн (фото)
Рятувальники та оперативно загасили пожежу
фото: ДСНС України у Харківській області/Facebook

У результаті вибуху техніка та стерня загорілися

Під час роботи у полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Інцидент трапився на Харківщині, поблизу села Вільхівка, повідомляє ДСНС області.

У результаті вибуху постраждав комбайнер, чоловік 1978 року народження, його госпіталізовано до лікувального закладу. Також в результаті вибуху комбайн та стерня загорілися.

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До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 60 кв.м. також на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Нагадаємо, на території Великописарівської громади, що у Сумській області, учора, 29 липня, мирні мешканці двічі підірвалися на рашистських мінах.

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