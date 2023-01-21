Моторошні цифри: розвідка США підрахувала втрати РФ у війні з Україною

Втрати Росії у війні проти України сягнули приблизно 188 тис. окупантів

Росія, яка у лютому 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України, втратила вже майже 188 тис. солдатів

Втрати Росії у війні проти України вже досягли приголомшливих 188 тисяч осіб. Окрім того, за 331 день війни українці знищили або захопили понад 2000 танків армії РФ. Про це повідомляє британська газета The Sun.

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Зазначається також, що російські окупанти втратили 2 тис. танків – техніку було знищено або захоплено українською армією.

Нову цифру російських втрат озвучили під час вчорашньої зустрічі міністрів держав на авіабазі Рамштайн у південній Німеччині.

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Високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що Росія зазнала «величезної кількості втрат», але не оприлюднив публічно точну цифру.

Відповідаючи на запитання про втрати росіян, він сказав, що кількість жертв зараз «значно перевищує 100 тис».

«У них (росіян, – Ред.) дійсно багато втрат. Я б сказав, що значно більше ніж 100 тис», – сказав Міллі.

Величезні, як пише видання, втрати серед росіян підтвердили The Sun джерела в обороні.

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Також повідомляється, що під час свого виступу на авіабазі Рамштайн Міллі зазначив, що російські окупанти «зазнали величезної кількості втрат серед своїх військових, зокрема найманців Вагнера».

Зазначимо, що за даними Генштаба, за минулу добу, 20 січня, українські захисники ліквідували близько 860 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ складають приблизно 120160 осіб.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уперше особисто зустрівся з генералом Марком Міллі.