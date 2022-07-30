Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено

Українці дізналася все про ката та його родичів

Особу рашиста, який катував українського військовополоненого на оприлюдненому напередодні відео, вже вдалося встановити. Окрім того, відома інформація про родичів окупанта. Стартували процеси, за яких цей злочинець не зможе почуватися безпечно навіть на території Росії. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

«Ми наразі знаємо все про цю людину, у першу чергу завдяки людям, які встановили і знайшли інформацію. Тобто у нас – все, абсолютно все про нього, навіть про його родичів. В юридичному сенсі запити відправлені до так само наших міжнародників, уже є реакція від них, вони у юридичному сенсі теж запустили процеси», – повідомив Лубінець.

Він додав, що все це призведе до юридичного засудження злочинця. Тобто максимально швидко повинен відбутися судовий розгляд і має бути винесений вирок в українському суді.

«Я впевнений, що це стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу, який розгляне усі юридичні аспекти початку військових дій РФ проти України, і що це буде один з доказів», – вказав омбудсмен.

Він також зауважив, що вже стартували такі процеси, коли цей злочинець не зможе почуватися безпечно навіть в РФ.

«Про конкретику мені не відомо, але я знаю, що є дуже багато людей, які оголосили просто винагороду за знищення цієї особи», – сказав Лубінець.

Він також запевнив, що в юридичному сенсі він та правоохоронці зроблять усе можливе для покарання злочинця. Окрім того, вже є підтвердження з боку міжнародних правоохоронних органів – тільки-но ця особа кудись виїде, її одразу ж затримають і доправлять до України.

Нагадаємо, 29 липня російські ЗМІ розповсюдили відео зі знущаннями над солдатом, одягненим в українську форму. На кадрах окупанти показують тортури над полоненим, у тому числі кастрацію канцелярським ножем.