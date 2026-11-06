Уряд затвердив єдиний порядок ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних

«Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування»

Кабінет міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Сергія Корецького.

«Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування. Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися», – пояснив прем'єр.

За словами Корецького, завдяки цій роботі вдається усувати зайві затримки, підвищувати якість досліджень і налагоджувати взаємодію між командами на кожному етапі. Він зазначив, що цю роботу розпочали спільно з МОЗ, МВС і Міноборони за підтримки Офісу президента.

«Окремо посилюємо судово-медичну експертизу. У проєкті Бюджету-2027 на неї передбачено понад 600 млн грн, зокрема на обладнання для регіональних бюро. Важливо, щоб родини швидше отримували достовірну інформацію про долю близьких і могли гідно з ними попрощатися. Дякую всім, хто долучився до цієї роботи», – додав глава уряду.

Напередодні Буданов та Лубінець анонсували, що Україна пришвидшить процес ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців. Керівник Офісу президента наголосив, що ім'я кожного полеглого українського захисника має бути встановлене та назване, оскільки це є відповідальністю держави.